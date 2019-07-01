Программы для записи Windows на флешку
В нашем обзоре уделим внимание специализированным программам, с помощью которых проще всего создавать загрузочные Live USB флешки самого разного назначения - сборки на основе Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Debian, OpenSUSE, Puppy Linux а так же сборки для ремонта файловой системы, восстановления данных, разделения дисков либо лечения ПК от вирусов.
Каждую из программ объединяет безотказность и простота в использовании - причем некоторые из них вообще предложат сразу перейти на сайт разработчика для загрузки самого свежего выбранного дистрибутива. Ведь прошли времена, когда нам для записи образа на флешку, нужно было вручную прописывать загрузочные сектора и тратить время на изучения особенностей файловой системы и консольных команд. Для начала нам понадобится сам носитель с объемом не менее 4 Гб и смена загрузочного устройства в BIOS для загрузки с флешки - заходим в BIOS и выбираем загрузку с USB.
Общие сведения:
Первая в нашем обзоре программа не совсем предназначена для создания загрузочных носителей, точнее эта функция не является её основной, но UltraISO срабатывает даже в том случае, когда пасуют Universal-USB-Installer и Unetbootin-Windows.
Основной задачей UltraIso служит создание, конвертирование, редактирование и запись различных образов на все виды носителей, включая интересующие нас USB флешки и жесткие диски в режимах USB-HDD и USB-ZIP.
Ультра Исо не поможет с загрузкой образов Windows из Сети - эта задача возложена на крепкие плечи пользователей, но вот с записью справляется на ура.
Рассмотрим последовательность действий для создания загрузочной флешки с Windows из ранее загруженного на ПК ISO файла, либо любого из 30-ти форматов образов, поддерживаемых программой.
- Откройте имеющийся образ в программе: Файл - открыть;
- В разделе Самозагрузка выберем пункт - Записать образ Жесткого диска;
- Напротив Disk Drive выбираем из списка нашу флешку;
- Метод записи USB-HDD и снимаем отметку с Create Boot Partition (если есть);
- Жмем кнопку "Записать" и увлеченно наблюдаем за процессом.
Очередная кроссплатформенная утилита под Windows для записи LiveUSB из ISO образов, которые так же как и в первом случае можно загружать прямо с сайтов разработчиков, используя загрузчик Syslinux.
Основные отличия UNetbootin от Universal-USB-Installer в русификации и поддержке большего числа дистрибутивов, а также возможности выбора для загрузки различных версий операционной системы - например, можно выбрать FreeBSD и любую версию от 6.3 до 8.0, включая 64-битные.
UNetbootin позволяет закачивать различные системные утилиты - Parted Magic для работы с разделами дисков, Backtrack для анализа сетей включая Wi-Fi, NTPasswd утилиты для сброса паролей в Windows системах и много других.
Присутствует режим установки содержимого ISO образа Windows на жесткий диск HDD по сети (frugal install), которого нет в других рассмотренных программах.
Также программа позволяет не форматировать носитель, а значит не будут потеряны данные уже находящиеся на флешке, при записи ISO образа. На это стоит обратить внимание в том случае, когда USB носитель большого размера и процесс копирования занял бы много времени.Полный обзор »
Далее в нашем обзоре идут совсем небольшие программки, не имеющие большого количества возможностей как у старших товарищей, но вполне неплохо справляющиеся с основной задачей - созданием загрузочных usb носителей.
Rufus позволит предварительно проверить устройство на наличие плохих блоков, количество проходов стоит устанавливать не более 2-х, если не желаете состариться, пока проверка будет закончена. Пошаговая инструкция к нему также довольно легкая
- В разделе Устройство выберите вставленный USB носитель, в следующем пункте меню "Схема раздела" выбираем MBR для компьютеров с BIOS.
- В случае, если ваша флешка объемом менее 4 Гб - сделайте выбор на файловой системе FAT32, либо NTFS если объем флешки больше 4 Гигабайт.
- Главная отметка - ставьте галочку возле пункта "Создать загрузочный диск" и кликом на иконку с CD диском, укажите путь к образу на жестком диске.
- После того как Руфус запишет файлы Windows, можно вставить флеш накопитель в USB разъем ПК и загрузиться с него.
WinSetupFromUSB отлично подходит продвинутым пользователям. Портативная утилита имеет массу настроек распаковки и записи для usb-флешки, поддерживается мультизагрузочная флешка с несколькими разными версиями Винды на борту. Вместо флэшки допускается использование любого внешнего накопителя большого объема, например, внешних жестких дисков или SD карт с переходником для ноутбука.
Запись образа на флешку со стандартными настройками под силу даже новичку! Дальше все стандартно - вставьте флешку, укажите приоритет при загрузке. Теперь запускаем ее из-под dos, кликаем на нужную ОС в контекстном меню Груба и пробуем установить Windows 7 – 10, используя стандартный способ.
Единственное «но» – образ обязательно должен быть в ISO. Если он дополнительно завернут в ZIP или RAR, то необходимо его распаковать, а mdf можно конвертировать через виртуальный привод Daemon Tools Lite, PowerISO и т.д.Полный обзор »
WinToFlash – удобная программа для записи образа на флешку. Средство работает с образами разных форматов, не требует знания командной строки и наличия оптического дисковода. Его высоко оценят как новички, так и продвинутые пользователи по причине легкости русскоязычного графического интерфейса и возможности создания установочной мультизагрузочной флешки.
Т.е. вы можете записывать образы сразу нескольких разных Windows – от XP до 10. Во время запуска ПК с установочной флешки подгрузится grub4dos и предложит загрузить установщик любой из записанных ОС. Остается только выбрать. Далее идет стандартный процесс. Причем, инсталлятор нормально запустится как под UEFI, так и с обычным БИОС. Единственное отличие для EFI – необходимо, чтобы накопитель имел стиль разделов GPT. Лучше предварительно проверить это и конвертировать его Акронисом, Windows Diskpart (встроенные средства OS) или другим софтом.
Кроме того, по заявлениям разработчиков, установочный инструмент может устранять ошибки запуска ПК, попробуйте заранее пройтись им после подготовки флешки. Может быть прога «починит» загрузчик и вам больше и не нужно будет пробовать переустановить ОС Windows.Полный обзор »
Universal-USB-Installer - программа с английским языком интерфейса, однако пусть вас это не пугает, каждый из 3-х шагов прост и понятен. В первом шаге нам предложат выбрать дистрибутив для копирования на USB носитель - программа подготовит загрузочный сектор для выбранного дистрибутива и даже предложит перейти на сайт для его загрузки, если это необходимо. Важно, что вы можете с легкостью использовать любой ISO образ, поскольку модифицированные загрузочные образы пользуются большой популярностью в сети Интернет.
В шаге 2 - указываем путь к образу на диске кнопкой Browse, в нашем примере это образ в формате ISO - W8x64_REACTOR_FULL_04.13.iso
На шаге 3 останется выбрать USB носитель, который делаем загрузочным и нажать кнопку Create.
В последнем окне нас предупредят о параметрах которые будут изменены, после чего останется следить за ходом создания USB носителя с Windows:
- Флешка будет отформатирована;
- Все существующие на ней данные будут удалены;
- Будет создана запись MBR (старая запись будет перезаписана);
- Записана новая метка диска;
- Установлена Windows 8;
Также у нас найдется место для совсем простых и маленьких утилиток, в противовес "монстрам" из первых строчек обзора.
WiNToBootic имеет всего три кнопки, по нажатию первой - выбираем USB флешку для Windows, вторая кнопка - поможет указать путь к ISO файлу с загрузочным образом, а третья - собственно начать форматирование.
Но WiNToBootic не так проста как пытается казаться на первый взгляд. Программа с радостью, в нужный момент подскажет начинающему пользователю о не верно выбранном формате носителя, либо когда используется неподходящий ISO образ и так далее.
WiNToBootic вполне имеет право занять достойное место в обзоре, благодаря простоте и максимально оптимизированному интерфейсу и конечно, неплохому чувству юмора автора.
Windows 7 USB DVD download tool поможет вам не только записать образ на флешку, но и предварительно скачать свежую Винду с серверов Microsoft. Алгоритм программного обеспечения не всегда работает надежно, но с ним вам не придется ломать голову над поисками iso-образа в интернете. Приложение тянет чистые официальные сборки ОС с оригинальными установочными файлами без активаций и прочего лишнего.
Это очень удобно, если вы хотите ознакомиться со свежей версией Десятки до обновления на рабочей машине или часто ставите Виндовс на новые нетбуки и ноутбуки, имея лицензионные ключи. Из минусов решения стоит выделить минимальное количество настроек, длительные процесс скачивания ИСО и монтирования образа на флэш-диск. Естественно, все параметры программа выбирает автоматически, поэтому больше подходит для новичков, нежели администраторов.Полный обзор »
Обязательно нужно упомянуть и о второй, более функциональной официальной утилите Microsoft для создания загрузочных флешек Windows 7, 8.1 и Windows 10.
Принципиальное отличие от всех программ в обзоре - создание только указанных выше образов Windows, при этом происходит загрузка только официальных дистрибутивов с серверов Microsoft. Незаменимая вещь, если вас интересует установка чистой версии Windows: в наличии имеется код регистрации и прочая важная информация.
Утилита существует только на английском, но все интуитивно понятно:
- Загружаем программу со страницы Microsoft - http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/create-reset-refresh-media;
- Выбираем язык операционной системы, версию Windows и разрядность системы;
- Выбираем что будем создавать - загрузочную флешку или DVD диск c Windows;
- Ожидаем загрузки дистрибутива Windows с серверов Microsoft и окончания процесса записи.
УльтраИСО идеальная прога для этого, всегда держу ее на компе как для обычной работы с образами, так и для развертывания образов на флешку. В 99% случаев она разворачивает корректно. Единственное, что ни разу не проверял, работают ли сделанные через нее флешки в UEFI - никогда не использую Efi boot, только Legacy!
Сто раз уже записывал разные версии Windows только в UltraISO. Последне время после записи и создания загрузочной флешки винда не ставилась, ну я почитал разные форумы, валят всё на УльтраИСО, решил скачать WinToFlash, тот же принцип, всё записалось, а винда снова не поставилась. Выяснилось, что проблема в битой флешке была, поэтому продолжаю пользоваться UltraISO.