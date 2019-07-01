Программы для записи Windows на флешку

В нашем обзоре уделим внимание специализированным программам, с помощью которых проще всего создавать загрузочные Live USB флешки самого разного назначения - сборки на основе Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Debian, OpenSUSE, Puppy Linux а так же сборки для ремонта файловой системы, восстановления данных, разделения дисков либо лечения ПК от вирусов.

Каждую из программ объединяет безотказность и простота в использовании - причем некоторые из них вообще предложат сразу перейти на сайт разработчика для загрузки самого свежего выбранного дистрибутива. Ведь прошли времена, когда нам для записи образа на флешку, нужно было вручную прописывать загрузочные сектора и тратить время на изучения особенностей файловой системы и консольных команд. Для начала нам понадобится сам носитель с объемом не менее 4 Гб и смена загрузочного устройства в BIOS для загрузки с флешки - заходим в BIOS и выбираем загрузку с USB.